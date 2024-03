“Lui non vuole che lei…” Fedez, il gesto choc contro Chiara: lo avrebbe fatto davvero e lei risponde così  

La diffida di Fedez contro Chiara Ferragni per impedirle di pubblicare foto dei figli in questo momento delicato per la famiglia

Lo scontro mediatico tra Chiara Ferragni e Fedez si inasprisce ogni giorno di più. Le vicende imprenditoriali di Chiara e la recente separazione occupano da mesi tutte le prime pagine dei principali rotocalchi e siti web. La famiglia perfetta si è sgretolata sotto gli occhi dei migliaia di followers che seguono dall’inizio della loro relazione i due giovani ricchi, bellissimi con due figli meravigliosi. Dell’ultimo momento la notizia della diffida che il cantante avrebbe rivolto alla ex moglie per impedirle di pubblicare post in cui si vedono i volti dei figli piccoli.

Fedez vuole tutelare i bambini in questo momento di grande confusione mediatica in seguito allo scandalo del “pandoro” e, successivamente, la separazione della coppia.

La vicenda, ricostruita dal quotidiano La Stampa riporta la notizia attribuendola ad una fonte molto vicina alla famiglia. Chiara si dice contraria alla decisione dell’ex marito e ha inoltrato una contro diffida in previsione della prossima intervista di Fedez alle Belve.

Il cantante afferma che è fermamente intenzionato a non rilasciare commenti scandalistici sulla sua situazione sentimentale. Parlerà con sincerità della separazione e delle difficoltà incontrate nell’ultimo periodo. Eviterà interviste contro la coppia. La sua volontà è solo quella di non strumentalizzare i bambini in questo momento in cui tutti i riflettori sono puntati sulla sua famiglia.

“Non voglio siano usati per fare engagement.”

La risposta di Chiara è arrivata attraverso i suoi legali, ben decisa a difendere la propria posizione con ogni mezzo.

Le separazioni sono sempre momenti in cui le due parti esprimono la loro sofferenza spesso con atti di cattiveria, ripicche e lotte costanti. Si pensa che a vincere sia il più forte ma la verità è che si perde in due e spesso in molti di più, se ci sono dei bambini piccoli che pagano le conseguenze delle scelte sbagliate dei genitori.

