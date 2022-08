Fuori dai radar televisivi da un po’, Luigi Mario Favoloso, noto per la sua travagliata storia d’amore con la bellissima e tormentata modella croata Nina Moric, è tornato a far parlare di sé.

L’uomo, che da qualche anno ha una relazione con l’ex Pupa Elena Morali, si trova con la sua amata a Bangkok, in Thailandia, per una vacanza. Una vacanza che potrebbe presto trasformarsi in un incubo, come ha fatto sapere sul suo profilo social in cui ha raccontato ciò che sta accadendo.

Pare infatti che Elena non stia molto bene, ma la paura e l’ansia che possa essere la malattia del momento attanaglia la coppia. Stando a quanto afferma Luigi Mario, la sua fidanzata potrebbe aver contratto il vaiolo delle scimmie a seguito di alcuni sintomi che, hanno fin da subito preoccupato la coppia.

È proprio quest’ultimo, all’interno del proprio profilo Instagram a spiegare a tutti i suoi fan cosa sta accadendo. Una grande preoccupazione per la coppia che ha voluto condividere questo momento delicato con tutte le persone che li seguono.

Luigi Favoloso paura per Elena: Potrebbe avere il vaiolo”

All’interno del proprio profilo Instagram, Luigi Mario Favoloso ha così svelato la sua grande paura per Elena: “Interrompiamo un attimo le nostre storie fino a domani perché siamo abbastanza preoccupati. Elena ha un enorme senso di spossatezza e delle bollicine su tutto il corpo”.

“Stiamo cercando di capire se si tratti di zanzare che nella natura ieri hanno banchettato (come credo e spero io) o se si tratti di vaiolo delle scimmie, dato che si sente anche molto debole. Elena è impaurita e stiamo aspettando un dottore”.

Il vaiolo delle scimmie, infatti, si manifesta proprio con questi sintomi, febbre, stanchezza e un’eruzione cutanea le cui lesioni dopo pochi giorni evolvono in vescicole, pustole e croste.

Comunque, alla fine del post Favoloso ha cercato di rassicurare i suoi follower sulle condizioni della bella fidanzata: “In ogni caso, abbiamo una bella assicurazione sanitaria e qui non siamo nella giungla, ma in una città dove in ogni caso può avere ogni tipo di aiuto. State sereni”.

Un momento davvero delicato per la coppia che stava trascorrendo le proprie vacanze estive in totale relax. Quest’ultimi sono in attesa di un mesico per capire cosa stia realmente accadendo.