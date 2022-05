Luigi Mastroianni diventerà papà: l’annuncio sui social

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Luigi Mastroianni che ha lasciato il mondo del web senza parole. L’ex concorrente di Uomini e Donne diventerà presto papà. L’annuncio è arrivato dallo stesso personaggio televisivo attraverso i social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Di recente Luigi Mastroianni è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex concorrente di Uomini e Donne protagonista di un gossip è stata una notizia riportata da lui stesso attraverso il suo profilo Instagram.

ll celebre dj ha annunciato che molto presto diventerà padre. Infatti la sua fidanzata Anna è incinta. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram la quale ritrae il test di gravidanza positivo e un’ecografia del pancione della donna. Queste sono state le parole scritte a corredo nella didascalia:

La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere a un uomo. Ti aspettiamo amore mio.

Inutile dire che il post in questione ha fatto subito il boom di like. Tra i numerosi commenti di auguri scritti dai fan e colleghi c’era quello di Antonio Morricone. Anche quest’ultimo è un ex corteggiatore che presto diventerà papà.

Chi è Anna: la fidanzata di Luigi Mastroianni

La fidanzata di Luigi Matroianni si chiama Anna. La ragazza non è un volto noto all’interno del mondo dello spettacolo e sappiamo ben poco riguardo la sua vita privata. D’altronde era stato lo stesso ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi a dichiarare che la sua fidanzata preferisce mantenere le distanze dal mondo della fama:

Non vuole apparire quasi mai.

Anna e Luigi si sono conosciuti in una discoteca. Mastroianni ha ammesso di essere rimasto colpito da lei sin dal primo momento. I due hanno approfondito la loro conoscenza su social network. Adesso non vedono l’ora di abbracciare il loro primogenito.