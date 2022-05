Luigi Strangis a Domenica In, l’ospitata finisce male. Fan in rivolta

Critiche a Mara Venier e al programma per come è stato gestito il momento dedicato al vincitore di Amici.

Ieri a Domenica In è stato ospite il vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis. Ospitata che ha fatto molto discutere per le modalità con cui è avvenuta. Il cantante è entrato in studio quasi al termine della puntata.

Nessuna intervista profonda, pochi gli argomenti trattati, ad esempio, della storia d’amore nata nel talent show di Mediaset con Carola non se n’è proprio parlato.

Zia Mara ha fatto giusto qualche complimento al cantante, ha promosso il suo Ep appena uscito e poi lo ha fatto esibire sulle note di Tienimi stanotte, una delle hit contenute nel suo primo lavoro discografico.

Mara Venier ha ricevuto diverse critiche. Innanzitutto dai fan di Luigi che hanno atteso ore e ore di interviste a diversi personaggi prima di poter vedere il loro beniamino in studio.

Fonte: web

Diversi fan sui social hanno ammesso che si aspettavano qualcosa in più per il fresco vincitore di Amici. Poi un’altra critica Mara l’ha ricevuta per aver invitato comunque una persona diventata famosa grazie ad una trasmissione in onda sulla tv concorrente.

In realtà Mara non è nuova a questi favori con Maria De Filippi. Anche lo scorso anno accolse in studio Giulia Stabile e Sangiovanni, due talenti usciti dalla scuola di Amici.

Pure lo scorso anno non sono mancate le critiche ma la conduttrice Rai disse semplicemente di essere felice di dare visibilità a giovani talenti grazie al suo spazio televisivo.

Inoltre già alcune settimane fa Mara Venier è finita nell’occhio del ciclone per aver cancellato all’ultimo momento l’intervista a Manuel Bortuzzo a causa della presenza il giorno prima a Verissimo da Silvia Toffanin.

Anche in questo caso Luigi il sabato precedente ha presenziato nella trasmissione concorrente, come mai questa volta Mara ha chiuso un occhio accettando comunque di ospitare il cantante? In molti l’hanno accusata di incoerenza.

Come reagirà Mara Venier dinnanzi a tutte queste critiche?