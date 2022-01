Lo scontro molto violento avuto in puntata tra Lulu Selassie e Soleil Sorge è poi proseguito anche dopo la fine della trasmissione. L’influencer aveva criticato l’atteggiamento delle tre sorelle definendole false e cattive. Parole che non sono piaciute alla più piccola delle principesse che ha aggredito Soleil con parole molto forti: “Sei stu*ida e pazza, aggredisci la gente. Tutti pensano che sei pazza e si lamentano di te! Ciao imb*cille, stai zitta” – queste le parole che gli ha rivolto.

Toni sgarbati che hanno spinto Alfonso Signorini a minacciare di prendere provvedimenti. Lo scontro è stato ovviamente commentato anche sui social dai fan del programma che si sono divisi. C’è chi ha preso le difese di Soleil ritenendo inaccettabili le parole con cui è stata aggredita. Dall’altra parte invece ci sono i difensori di Lulu che credono come giustamente sia scoppiata dopo tutte le critiche che ha subito nei mesi scorsi proprio da parte della coinquilina.

Fonte: web

In molti si stanno chiedendo se alla fine il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei loro confronti. Dovremo attendere la prossima puntata di venerdì per scoprirlo. Ma a finire nel mirino del GF potrebbe esserci anche Katia Ricciarelli protagonista di un’altra uscita fuori luogo, l’ennesima da quando è nella casa.

Sul web sta circolando un video dove la cantante per indicare Lulu dice: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire” e poi “La principessa che sta con le gambe aperte“. Anche per lei è probabile che Alfonso Signorini ne parlerà in puntata e vedremo se ci saranno provvedimenti.

Ma la Ricciarelli in puntata lunedì ne ha avuto anche per Miriana Trevisan con cui ha avuto un duro scontro. Durante una pausa ha detto rivolgendosi a Soleil “tenutuaria del casino” riferendosi a Miriana. Molti telespettatori hanno inteso come volesse darle una poco di buono.