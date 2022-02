Lulu Selassie è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. La principessa orfana del suo Manuel Bortuzzo che ha lasciato la casa alcune settimane fa non sta attraversando un buon periodo.

La mancanza dal suo fidanzato si fa sentire e i due non vedono l’ora di tornare a riabbracciarsi fuori le mura di Cinecittà.

Manuel dopo le titubanze iniziali in una recente intervista a Verissimo ha ammesso di sentire la sua mancanza. “Mi manca, sto cercando in tutti i modi di farle sentire la mia vicinanza” – ha detto prima di mostrare il tatuaggio che si è fatto per lei.

Intanto starebbe preparando anche una sorpresa per lei in occasione di San Valentino. Vedremo in puntata cosa succederà.

Fonte: web

Lulu intanto è in casa e nelle ultime ore si è resa protagonista di un gesto non molto apprezzato dal pubblico a casa. Un gesto davvero imbarazzante che ha lasciato perplesse diverse persone.

Lulu e il suo rutto in diretta

Lulu ha fatto un rutto in diretta davanti a tutti salvo poi commentare scherzando: “Ah, finalmente ho ruttato!”. La scena è diventata subito virale sul web e in tantissimi hanno scritto dei commenti a riguardo: chi divertito e chi invece imbarazzato perché non si aspettava un gesto simile da una principessa come lei.

Intanto in casa Lulu è stata criticata invece per le sue parole dove ha ammesso di voler vincere il Grande Fratello Vip per aiutare la sua famiglia che si trova in difficoltà economiche.

Chi ha potuto mai criticare queste parole? Ovviamente la sua più acerrima nemica Katia Ricciarelli che conversando con Soleil ha detto:

“Hai sentito Lulù cosa ha detto? Che vuole guadagnare i soldi per la famiglia. Io non sapevo neanche quanti soldi ci fossero. E poi comunque non si fa così. E’ pidocchiosa proprio, no”. E Soleil ha ammesso: “Sono furbe”.