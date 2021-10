La storia tra Manuel Bortuzzo e la Principessa Lulù Selassié non sembra stia prendendo una buona piega. In particolare è il nuotatore a voler staccarsi un po’ dalla ragazza. Anche le sorelle Clarissa e Jessica hanno consigliato alla ragazza di non stargli sempre addosso.

Lulù Selassié vorrebbe dormire sempre con Manuel che però preferisce alterare le sue attenzioni a quelle degli amici, in particolare Aldo Montano, il suo compagno di letto.

A sfogarsi è stata la ragazza che ha voluto sottolineare le sue esigenze.

Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa faccia amore? Parliamo ti prego. Sai che mi piace coccolarti.

E proprio l’eccesso di contatto e coccole ha disturbato il ragazzo che ha tagliato corto:

Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me. Poi vedo che dici sempre ‘sto male, male, male’ e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti compro una farmacia… […] Non mi piace essere toccato. […] Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali.

