L’ingresso di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip ha scosso gli equilibri soprattutto tra le concorrenti femminili. Più di una vippona ha ammesso di nutrire un interesse nei suoi confronti. Lui fin dall’inizio è stato chiaro dicendo di essere particolarmente stuzzicato da Soleil e Sophie.

Ma anche Jessica Selassiè pare essersi presa una cotta per l’ex Uomini e Donne e continua ad essere carina con lui nonostante il giovane pare non essere interessato. L’ennesimo massaggio fatto da Jessica ha fatto arrabbiare la sorella Lulù che gli ha fatto notare l’errore.

Fonte: web

“Perdi tempo a fare i massaggi a quello. Ma che cavolo massaggi? Imbecille che sei sorella, fai ste cose a uno che manco te vuole. Non si fa amore, no, non devi più fare così. Se massaggiavi un altro con cui non c’era nulla non ti avrei detto queste cose qui. Lui sa benissimo che a te piace, non farti prendere in giro. Il fatto non è che ti voglio rompere le scatole, ma lo dico per te” – le parole dure di Lulù.

La giovane ha poi invitato la sorella a non paragonare il suo rapporto con Manuel e questo che ha con Alessandro. “Non paragonare i miei comportamenti con Manuel ai tuoi con Alessandro. Io ho fatto quello che dovevo fare perché quello che c’è tra me e Manuel è vero amore. Io avevo capito già che con Manu era qualcosa di reale. I miei sforzi avevano senso, quello che fai tu con il nuovo non ha senso. Appari quasi folle a correre dietro ad uno che nemmeno ti vuole. Lui appena entrato ha detto ‘mi piacciono tizio e caio’ non ha fatto il tuo nome. Tu dovevi essere intelligente e non farti fregare”.

Jessica è apparsa infastidita dalla ramanzina della sorella e si è difesa dicendo: “Che male c’è se gli ho fatto un massaggio? Cosa c’entra che secondo te non mi vuole? Guarda che non mi piace più, stai davvero sbagliando. Lo vedo come un amico adesso. Smettila di rimproverarmi in questa maniera. E allora quello che hai fatto tu con Manuel? E fidati è vero che non mi interessa adesso. Mi stai rompendo le scatole, sei sempre a rompermele dai basta”.