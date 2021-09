Manuel Bortuzzo ha una storia molto particolare alle spalle e con coraggio ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip anche per mostrare le difficoltà con cui una persona affetta da disabilità deve convivere quotidianamente.

La sua vicenda ha commosso tutti e si appresta a diventare uno dei personaggi più amati di questa edizione, se non il favorito numero uno alla vittoria finale. Ieri sera mentre erano tutti in giardino ha rivelato di essersi fatto numerosi tatuaggi negli ultimi 2 anni e di aver iniziato poco dopo la tragedia che l’ha visto protagonista.

A quel punto i ragazzi curiosi hanno chiesto di vederli e Manuel si è tolto la maglietta. Il giovane si è tatuato tutta la pancia e un braccio e ha ammesso che ne farà ancora altri.

“Questi li ho fatti dopo quello che mi è successo. Prima non ne avevo nemmeno uno, poi ho iniziato e ne farò anche altri. Quando Katia mi ha conosciuto ero ancora quasi senza tatuaggi” – ha svelato.

Poi mentre si parlava di fobie Manuel Bortuzzo ha confessato qual è la sua fobia più grande, qualcosa che lo manda nel panico totale soltanto a vederla. “Le mie fobie? Non ho grandissime paure devo essere sincero. Certo, ci sono alcune cose che non mi piacciono o che mi fanno un po’ schifo, ma non ne ho il terrore. Anzi, ce n’è soltanto una che solo a pensarla mi fa venire i brividi. Le tarantole, se le vedo mi sento male, giuro ragazzi. I ragni che si trovano in casa non mi danno particolarmente fastidio. Però le tarantole sì, anche se le vedo in tv. Se ne vedo una dal vivo svengo, sono sincero, ho il terrore di quel ragno. Non so da dove arrivi questo terrore, ma credo di averlo sempre avuto” – ha detto Manuel agli altri coinquilini.