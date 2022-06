Lulu Selassie bacia un ex concorrente del GF Vip: di chi si tratta

La foto postata dall'ex concorrente del Gf Vip sui social non lascia dubbi.

Lulu Selassiè è single da alcune settimane da quando Manuel Bortuzzo ha deciso di porre fine alla loro relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip.

I due si sono conosciuti nel famoso reality e dopo la titubanza iniziale alla fine Manuel ha ceduto innamorandosi della principessa. Le cose purtroppo una volta tornati nella vita reale non sono andate come si prospettava e dopo poche settimane Manuel tramite una nota stampa ha comunicato la fine della storia con Lulu.

Della loro relazione se ne sta parlando molto anche adesso che i due non sono più insieme. Sono ancora poco chiari i reali motivi per cui si è giunti alla rottura. Manuel sostiene di aver preso questa decisione dopo essersi accorto di alcune incompatibilità, Lulu invece crede che dietro ci sia lo zampino della famiglia di lui, da sempre ostile alla loro storia.

Soprattutto il padre di Manuel ha sempre creduto che Lulu non fosse la ragazza ideale per il figlio e in diverse occasioni ha fatto anche alcune dichiarazioni poco carine nei suoi confronti.

Fonte: web

Terminata la storia Lulu sta comunque cercando di andare avanti per la sua vita. Nelle scorse ore è stata beccata a Milano in compagnia di un ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Lulu Selassie, il bacio con Urtis

I due sono stati ripresi in atteggiamenti molto complici tanto che alla fine è scattato anche un tenero bacio. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del famoso chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Lui stesso ha documentato sui social la visita di Lulu a Milano.

Tra i due c’è una grande amicizia confermata anche durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Chissà che Manuel non stia consolando la povera Lulu dopo la fine della storia con Manuel.

La ragazza si è mostrata sin dall’inizio molto presa da Manuel tanto da arrivare anche a fare progetti futuri insieme molto importanti come sposarsi e avere un figlio.