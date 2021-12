Lulu Selassie sta facendo parlare molto nella casa del Grande Fratello Vip. Prima le vicissitudini amorose con Manuel Bortuzzo , poi gli scontri con Alfonso Signorini che a volte appare molto irritato dal comportamento assunto. Proprio nel corso della scorsa puntata Lulu alla notizia che una delle sue sorelle poteva lasciare la casa, è andata su tutte le furie. Si è chiusa in bagno inveendo contro tutti in diretta e a microfoni aperti.

Un atteggiamento giudicato in malo modo da parte del conduttore che prima l’ha definita maleducata, poi ha deciso di nominarla d’ufficio. Ma ora a tenere banco è una altro episodio che vede protagonista sempre Lulu. Da qualche giorno sta circolando sul web un video che intravede la giovane cercare qualcosa nella borsetta di Miriana Trevisan.

Fonte: web

Lulu Selassiè, cosa si nasconde nella borsetta?

Poi all’improvviso appena si è resa conto che una delle telecamere la stava inquadrando, ha desistito. Cosa stava cercando Lulu nella borsetta? Alcuni utenti credono che stesse cercando delle sigarette oppure magari un cellulare come alcune persone hanno commentato.

“Me lo sto chiedendo da un po’ di giorni…che ha in questa borsa?”, oppure “Vorrei fare una domanda a Signorini e chiedergli cosa ci sia dentro questa borsa” – si legge sui social. Ma intanto il mistero continua. Vedremo se Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata deciderà di svelare il contenuto di quella borsa o meno.

Me nelle ultime ore è successo un altro episodio che ha visto protagonista sempre lei: Lulu. Stavolta è un violento scontro con Maria Monsè. Il tutto per le parole poco belle dette dall’ultima arrivata in confessionale contro la Selassie. “Quella è un’idiota, sono libera di dire quello che penso. Fuori dal confessionale si sente quando uno parla, ma tu cosa ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GF?” – si è sfogata con la sorella Jessica. Maria udendo ciò che stava accadendo è intervenuta: “Cosa significa idiota? Hai ancora un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Hai un altro attacco di panico? Lei mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non possa esprimere un parere nel confessionale” – ha ribadito.