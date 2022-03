Lulù Selassié si è contraddistinta per il suo particolare make-up. Ecco come fare le sue lentiggini

Lulù Selassié è una delle protagoniste più amate e chiacchierate di questa edizione del GF Vip. All’interno della casa la Vippona si è fatta riconoscere e scoprire per il suo carattere fragile e al contempo forte, ma soprattutto per aver smussato le sue insicurezze e difetti in un tortuoso percorso. Lulù è riuscita a farsi conoscere e amare dai telespettatori raccontandosi e parlando della sua storia.

Poi, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha conosciuto Manuel Bortuzzo e tra i due è nata una bellissima storia d’amore. Ovviamente, la gieffina ha fatto molta scena anche per i suoi look e make–up stravaganti, che lei stessa definisce da ‘fatina’. Nel suo make-up non è sfuggito un particolare dettaglio che la contraddistingue: le sue lentiggini (finte) su naso e zigomi.

La princesse ha creato un vero e proprio trend tra le ragazzine, ed ecco un trucchetto facile e veloce su come realizzare le lentiggini per un make-up come la principessa etiope. Nel corso delle puntate abbiamo visto ogni trucco e vestitini di Lulù che hanno fatto impazzire i telespettatori. Molti sono i dettagli che l’hanno fatta contraddistinguere nel suo look.

Dalle sue lentiggini alle labbra carnose sempre, dal trucco sugli occhi, alle ciglia finte, dallo sculpting sul naso, in modo da valorizzarlo, passando poi per i suoi mini-dress. Ma in particolare, nel mondo del beauty e make-up, hanno fatto tendenza le lentiggini. Quindi, ecco alcune idee su come disegnarle e ricrearle in modo naturale e veloce.

Proprio come la Selassié, diventerà un’abitudine in più per valorizzare il proprio viso e contraddistinguerlo. Prima però spieghiamo nel dettaglio cosa sono realmente le lentiggini. Queste macchiette scure sul volto di alcuni sono ipercromie, che non sono altro che discromie cutanee, ovvero delle differenze di colore tra l’incarnato e le macchiette più scure.

Ci sono, come sappiamo, delle persone che per loro fortuna le hanno naturali e bellissime, mentre altri cercano di ricreare queste discromie grazie al make-up. Nel tempo si sono scoperti tantissimi modi per realizzarle, dallo spray al gel per le sopracciglia, dall’eyeliner alle matite colorate e addirittura pennelli o tinte hennè. Si cerca di sfumare il prodotto applicato sulla pelle, per poter ricreare il più possibile un effetto naturale.

Ma ciò che molti non sanno è che esiste un metodo per ricreare le lentiggini un maniera ancora più naturale che prevede l’utilizzo di uno spazzolino e il caffè. Si aggiunge la stessa quantità di caffè e acqua in una bacinella, poi con uno spazzolino pulito si preleva il composto e si applica tamponando la sostanza sul viso. Ecco un altro trucchetto per rendere unico il vostro make-up, proprio come la principessa Lulù Selassié.