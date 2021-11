Lulù Selassiè contro Manuel Bortuzzo: “Sei un pezzo di m***a”

Lulù Selassiè è una delle grandi protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua esperienza nella casa si è avvicinata molto a Manuel Bortuzzo. I due dopo un periodo di allontanamento, finalmente qualche giorno fa si sono scambiati un focoso bacio, ma in seguito è successo qualcosa che li ha messi di nuovo l’uno contro l’altra. La loro è una storia davvero costellata di continui tira e molla.

Tutto è nato a seguito della diretta di venerdì scorso. Manuel Bortuzzo e lo sciabolatore Aldo Montano erano sdraiati a letto quando è sopraggiunta Lulù che desiderava sedersi vicino al giovane. E qui è scattata la reazione che a molti telespettatori e utenti del web non è piaciuta per niente.

Fonte: web

Manuel con fare molto scurrile ha allontanato la giovane ripetendo per ben due volte: “no, vai via”. Così Lulù capendo di non essere ben accetta ha provato a scusarsi spiegando che stava sistemando il piumone. Poi però si è infastidita e ha rivolto a Manuel parole di fuoco, dicendogli: “sei un pezzo di m…”.

Presente era anche Aldo Montano che ha preferito non intervenire nello scontro. Ma sui social questa ennesima dimostrazione irrispettosa ha infastidito i fan della piccola Lulù. Manuel ha atteggiamenti ambigui. In alcuni momenti sembra apprezzare la presenza della giovane al suo fianco, in altri invece no. Ci vorrebbe maggior chiarezza senza illuderla.

Bortuzzo si è sempre dimostrato sopra le righe nei confronti della principessa, anche durante una cena a cui erano presenti tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello, infatti, ha continuato a pungere con la sua ironia. Selassié, quindi, avrebbe detto come per Halloween avrebbe voluto un paio di lenti mentre per il ragazzo quest’ultima avrebbe preferito anche “altro”. In questo caso però tutti sono stati allo scherzo sorridendo all’affermazione colorita di Manuel.