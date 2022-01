Lulù Selassié in crisi per la mancata eliminazione di Katia, si sfoga ma la regia chiude il microfono

Lulu Selassie e Katia Ricciarelli sono ai ferri corti da un po’ di tempo. Le due si punzecchiano in continuazione e a volte volano anche parole grosse. Dopo la puntata di lunedì Lulù ha avuto una crisi pensando che Katia venisse eliminata, ed invece così non è stato. Il Grande Fratello ha deciso di non prendere provvedimenti nei suoi confronti per le sue frasi ritenute razziste da molte persone. Lulu il giorno dopo ne ha parlato con Miriana Trevisan.

“Sono molto agitata perché io pensavo che la sbattevano fuori a questa” – ha detto la Selassié. “È un messaggio orribile questo eh” – ha proseguito prima di fare una confessione che la regia ha deciso di stoppare. Quasi in lacrime la ragazza ha confidato: “E questa estate un ragazzino, non italiano, guarda caso proprio etiope, si è suicidato, 15 anni, perché gli dicevano di tornare al suo Paese. Si è suicidato, faceva il calciatore, poteva diventare un calciatore, si è ammazzato”.

Fonte: web

A questo punto si è sentito un urlo e la regia ha abbassato immediatamente il microfono. Anche Miriana ha preso per un braccio Lulu quasi come a spingerla a cambiare argomento. Ma nonostante i tentativi di dissuadere dalla situazione, i video non sono passati inosservati ed hanno fatto il giro della rete.

Come mai il Grande Fratello ha deciso di togliere l’audio? Molto probabilmente su alcuni argomenti delicati la regia preferisce che non si approfondisca la cosa. Il tema come il razzismo è un tema molto sentito. Il Grande Fratello deve restare un incubatore di svago e spensieratezza e trattare alcuni argomenti del genere, potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno che da casa sta seguendo la diretta.

Certo però che le parole di Katia Ricciarelli molto spesso sono quasi al limite dell’offensivo e sono stati davvero in tanti a chiedere provvedimenti per la cantante che invece continua anche a ricevere l’immunità scampando alla nomination.