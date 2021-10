Lulù Selassiè in crisi pensa al ritiro dal GF Vip

Dopo alcuni giorni di calma apparente Lulù Selassiè al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip è crollata emotivamente pensando addirittura al ritiro. La puntata è stata bella forte per lei che ha parlato liberamente del suo passato difficile quando fu vittima di violenza. Una ferita che gli ha lasciato degli strascichi nel comportamento con le altre persone. Un comportamento frutto di quegli episodi che secondo lei gli hanno fatto anche perdere Manuel Bortuzzo.

La principessa si è sfogata con Gianmaria Antinolfi. “Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare. Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone. So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi. Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato. Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata. E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel. A me manca, non posso essere falsa o dire le bugie. Che ci posso fare, sono sincera” – le parole di Lulù triste e ferita anche dal comportamento di Manuel.

La giovane dopo che ha raccontato la sua vicenda in puntata si sarebbe aspettata una parola di conforto, una pacca sulla spalla da parte di Manuel, che invece è rimasto impassibile.

E lei lo ha confidato a Gianmaria: “Io se vedessi le cose che hanno fatto stare male non riuscirei a essere glaciale. Cioè non potrei mai essere così fredda. Se voglio bene ad una persone e la vedo soffrire per una cosa del passato almeno un abbraccio lo regalo. Credo sia normale che la cosa mi dia un po’ fastidio”.

Purtroppo dopo la clip di ieri sera Lulù è crollata di nuovo nel tunnel di Manuel. Dice che le manca, che vorrebbe averlo vicino e che le dispiace averlo perso per colpa sua.