Lulù Selassié debutta nel mondo della musica lasciando tutti i suoi fan sorpresi e senza parole. A dare il lieto annuncio e a spiegare come cambierà completamente la sua vita è la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip. La ex gieffina si è sempre contraddistinta per il suo caratterino tutto pepe e per la sua estrema sensibilità nei momenti più difficili della sua vita.

Nella Casa ha incontrato anche l’amore con il nuotatore Manuel Bortuzzo, poi naufragato alcuni mesi dopo l’uscita della coppia; da allora la ragazza sta cercando di rimettere in piedi la sua vita e trovare la sua strada.

All’interno del reality Lulù aveva sempre espresso il suo grande desiderio di emergere nello spettacolo, magari nel campo della musica. La principessa etiope infatti si è esibita assieme alle sorelle con canti e balli facendosi apprezzare dal pubblico a casa.

Proprio in questi giorni, Lulù ha regalato una sorpresa ai suoi fan con un video su Instagram che la mostra in uno studio di registrazione. Cosa faceva lo ha spiegato con il post di accompagnamento sorprendendo i social ma anche i telespettatori che la seguono ormai da più di un anno.

Lulù Selassié debutta nel mondo della musica: l’annuncio social

Di rendente la bellissima principessa Selassié ha deciso di omaggiare tutti i suoi fan con un annuncio completamente inaspettato. Quest’ultima all’interno del proprio profilo social ha così condiviso un post dove si mostra in uno studio di registrazione.

Nella foto infatti, la giovane ex gieffina ha così affermato: “In attesa del mio primo singolo, vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa”.

Ebbene sì, finalmente è riuscita a coronare, almeno in parte, il suo sogno di farsi conoscere come cantante; a breve infatti uscirà il suo primo singolo. Non sappiamo ancora la data di uscita del brano, né il titolo, ma siamo tutti curiosi di ascoltarlo. Un desiderio che la giovane principessa sembra così riuscita a realizzare, dimostrando a tutti i suoi haters il suo impegno e la sua bravura nel mondo del canto.