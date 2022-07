Lulù Selassié sta male dopo la fine della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. La ex gieffina negli ultimi mesi è stato uno dei personaggi più discussi all’interno del Grande Fratello Vip, insieme a sua sorella Jessica.

La principessa all’interno del reality aveva intrapreso una storia d’amore con Manuel proseguita anche fuori dalla casa per diversi mesi. I due ragazzi sembravano davvero legati da un grandissimo sentimento ma a distanza di tempo, il noto campione ha deciso di mettere fine alla sua relazione.

Una decisione che ha ferito particolarmente Lulù che, nelle ultime settimane ha ammesso di non sentirsi bene e di voler pensare più a sé stessa. La sua sincerità, il suo modo di fare e la sua dolcezza hanno conquistato fin da subito migliaia di fan che, in questi ultimi giorni hanno voluto farle un bellissimo regalo.

Lulù Selassié sta male, il regalo inaspettato dei fan

Le tantissime persone che sostengono da mesi la giovane principessa hanno deciso di donarle un momento di gioia con un dolce regalo. Dei piccoli e propri doni che Lulù ha ricevuto dai suoi sostenuti come pensiero per farla sentire meglio e per farla rallegrare.

Per ringraziare tutte i regali ricevuti, la giovane ex gieffina ha deciso di fare alcune storie Instagram spiegando la sua immensa gratitudine. Un lungo messaggio che ha racchiuso tutta la felicità provata da Lulù per i piccoli pensieri.

“Grazie fatine mie per i regali che ho ricevuto ieri sera. Sono uscita di casa esclusivamente per prenderli anche se stavo male e per pochi minuti solamente per voi, perché so quanto ci tenete che io li riceva!”.

“Vi voglio ringraziare per tutto ciò che fate per me, vi amo tanto! Così come i fiori meravigliosi ricevuti, ed anche la bellissima sorpresa di oggi. Sono così grata di essere sempre nei vostri pensieri e di ricevere tutte queste coccole! Siamo una famiglia…” ha terminato Lulù Selassiè.