Lulù Selassié è stata spite alla Pupa e il Secchione, ma non solo, la piccola principessa Selassié a La Pupa e Secchione Party ha risposto ad alcune domande sui suoi personaggi del cuore.

La ragazza è amante del rap e della moda e perché quindi non commentare i suoi idoli. Prima di tutti l’imprenditrice digitale più famosa al mondo: Chiara Ferragni:

Chiara Ferragni l’adoro, la seguo da tanto tempo. Mi piace moltissimo lei, il modo in cui mostra la sua vita. Trovo sia molto sensibile e dolce. Mi piace molto seguirla. Farei anche io una serie tipo The Ferragnez.

Ma anche il suo idolo degli anni ’90, Regina Britney:

Britney Spears è unica, fantastica, io la amo! Sono pazza del suo spirito, del suo modo di essere. E poi il tipo di canzoni che fa sono favolose. Con i suoi pezzi ha detto al mondo che è ok per una donna essere sensuale. Nei concerti e nei video era super sensuale e non si è mai adeguata alla massa. Lei per me è la regina! Ha la sua identità ed è ribelle la amo troppo.