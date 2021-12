Lulù Selassié e Manila Nazzaro di nuovo ai ferri corti: la litigata tra i due

Lulù Selassié sembra essere di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta però, non c’entra Manuel Bortuzzo. La ragazza è di nuovo protagonista di una lite per le pulizie, questa volta contro Manila Nazzaro.

La principessina, infatti, è stata più volte attaccata per la scarsa igiene e per non aver rispettato più volte il calendario delle pulizie.

Manila Nazzaro si è spesso occupata di coprire i turni delle ragazze che non volevano occuparsi delle pulizie e più volte ha coperto anche Lulù Selassié, questa volta però l’ex Miss Italia sembra essersi stufata di fare le pulizie per tutti e ha rimproverato la giovane principessa.

Tu dove stavi? Sai che era anche il tuo turno di lavare. Se vuoi stare con noi devi pulire. Io non voglio discutere, ma voglio sapere se vuoi fare qualcosa o no. Per me non fai più parte del mio gruppo, cercatene un altro. Non farò mai più i turni per voi. Adesso saprai le motivazioni che avrò per te. Non ti si può dire nulla perché dici che stai sempre male, questo è quello che succede sempre. Non si può fare affidamento su di te.

Manila Nazzaro ha anche sottolineato di non essere l’unica a pensarla in questo modo, motivo per cui Lulù riesce a rapportarsi solo con la sorella.

Jessica è l’unica con cui puoi avere a che fare perché fai arrabbiare tutti. Hai lavato il bagno? Certo, dopo che io ho passato l’aspirapolvere per tutta la casa. E non dire bugie, perché io le menzogne non le sopporto. Tu non devi prendermi in giro, sappi che in questo programma non ci sono figli e figliastri. […] A 20 anni sono tanto donne per i viaggi e la vita e poi per le pulizie sono ragazzine? Basta raccontarci queste assurdità e giustificarle

Anche Katia Ricciarelli ha poi aggiunto un commento velenoso su Jessica Selassié dopo che si è accorta che la ragazza continuava a far rumore mentre lei stava provando i cori di Natale: “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò. Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta”.