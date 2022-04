Il programma di Mediaset, Grande Fratello Vip, è giunto al termine poco più di un mese fa. Quest’ultima edizione è stata seguitissima e amatissima. All’interno della casa più spiata d’Italia sono nate diverse coppie, sicuramente la più amata e seguita è stata quella formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

La storia d’amore tra i due ha fatto emozionare e sognare il grande pubblico televisivo. I telespettatori li hanno sostenuti e seguiti anche dopo la fine del programma, ma la loro reazione è oramai giunta al termine. I loro fans, negli ultimi giorni, avevano notato dei cambiamenti nella coppia, infatti il fratello e il padre del nuotatore, avevano smesso di seguire Lulù sui social.

In molti avevano sospettato una crisi tra i due amanti e l’ex gieffina, dopo poco, è intervenuta, parlando al settimanale Chi. Durante l’intervista la principessa etiope, ha rivelato di pensare solamente al bene del suo fidanzato.

Ecco le sue parole: “Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere”.

Poi ha continuato: “Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno. Non preoccupatevi troppo, noi stiamo bene e io penso a renderlo felice”. Ma dopo poco l’Ansa ha dato la notizia ufficiale sulla rottura tra i due. Infatti, come si può leggere dall’articolo, è dichiarata ormai la fine della storia d’amore tra i due.

Ecco cosa è scritto: “Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito a Roma da un colpo di pistola alla schiena che lo ha lasciato paralizzato nel 2019, ufficializza la fine della love story con Lulù Selassié che aveva appassionato gli spettatori del Grande Fratello Vip. I due non stanno più insieme”. Subito dopo, Manuel Bortuzzo fa una dichiarazione sui social riferendosi alla sua ormai ex fidanzata, Lulù Selassié. Infatti, l’ex nuotatore ha confermato la rottura definitiva con la principessa etiope.

Ecco cosa scrive sui social: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.