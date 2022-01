Tanti sono i colpi di scena che la casa del GF VIP ci sta regalando in questa nuova stagione. Ieri sera è stata una serata particolare. Per il compleanno di Katia Ricciarelli i coinquilini hanno messo in scena diverse opere teatrali. Abbiamo assistito a Romeo e Giulietta e la Norma di Bellini. Tutti i Vipponi hanno partecipato alla rappresentazione.

Tutti tranne Lulù Selassié. La principessa infatti è stata molto contrariata dal fatto che per lei e Manuel Bortuzzo sono stati assegnati ruoli minori. Ovvio che per la Selassié i ruoli più adatti per lei e il suo amato erano senza ombra di dubbio quelli dei due innamorati, assegnati invece a Sophie Codegoni e Alessandro. Lulù va su tutte le furie e racconta a Manuel la confidenza che la sorella Jessica le ha fatto.

Infatti, quest’ultima ha rivelato che qualcuno non ha voluto assegnare il ruolo di Romeo a Bortuzzo perché essendo sulla sedia a rotelle non sarebbe stato credibile. Ma questo pettegolezzo in realtà non ha nessun fondo di verità, nessuno dei gieffini si è mai permesso di fare questa affermazione. La parole dette sono state solo un grossissimo malinteso, venuto fuori tra Jessica e Lulù Selassié.

Ma la giovane innamorata ha le idee chiare e a Manuel Bortuzzo confida: “Questa recita non ha senso, gli innamorati dovevamo farli io e te. Anche Miriana ha detto che ho ragione su questa cosa ‘ha più senso che lo facciano Lulù e Manu che sono una coppia reale da quattro mesi’. Sì perché è da mesi che stiamo insieme, siamo fidanzati seriamente, ci amiamo e abbiamo dei progetti per il nostro futuro”. Ma non solo ,poi aggiunge: “Quindi siamo sicuri che vogliamo stare insieme anche fuori di qui, non è un flirt in cui dobbiamo vedere cosa accadrà, io e te siamo sicuri, ci sposeremo e staremo sempre insieme”. Poi la principesse si spinge e rivela al ragazzo la confidenza che la sorella le aveva fatto.

Il tutto avviene prima di sapere che in realtà è stato solo tutto un malinteso: “E sai cosa mi hanno detto? Che non ci hanno fatto fare la parte della coppia perché non è bello da vedere perché tu sei sulla sedia a rotelle. Ma ti rendi conto di questa cosa brutta? Questa roba mi fa arrabbiare tanto. Mi infastidisce e mi viene da piangere, non si fanno queste cose amore, non è giusto, mi dispiace. Chi l’ha detto? Mi ha riferito Jessica che le hanno detto questa cosa. E non è bello è ingiusto che qualcuno pensi una cosa orribile su di te“. Il tutto prende una forma più rilassata quando viene messo in chiaro che nessuno si è mai permesso di pensare nulla di tutto questo.