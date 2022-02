Lulù Selassiè e Miriana Trevisan infrangono il regolamento

Questa edizione del GF VIP sta sollevando non poche polemiche. Questa è l’edizione della tolleranza, in cui piccole marachelle e le parole scomposte, se non sono troppo evidenti, vengono perdonate.

Fonte studio GF Vip

Non passa giorno in cui i vipponi della casa non facciano discutere. E stavolta al centro del mirino ci finiscono Lulù Selassiè e Miriana Trevisan. Molti i telespettatori che fanno notare che le gieffine hanno infranto il regolamento del Grande Fratello Vip 6.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Su Twitter impazzano le polemiche e gli utenti hanno fatto notare ciò che è accaduto la scorsa notte. Miriana Trevisan e Lulù Selassiè hanno chiacchierato a lungo sotto le coperte, ma senza il microfono addosso.

Come ormai tutti ben sanno, questa è una palese violazione del regolamento. Questo ha suscitato immediatamente la curiosità e in molti si sono domandati cosa si siano dette.

Miriana Trevisan e Lulù Selassiè, quando sono state sorprese a parlare senza microfono, stavano forse creando le loro strategie?

A far luce su tutta questa vicenda ci pensa il BlogTivvu. Ciò che sappiamo è che in realtà Lulù Selassiè e Miriana Trevisan si stavano confidando delle piccole cose. Avrebbero parlato di acciacchi e di cose successe fuori dalla casa del reality. “Secondo i miei amici di Twitter la principessa e la ex protagonista di Non è la Rai stavano parlando di mal di stomaco e di alcuni accadimenti fuori dal reality show…”. Ancora una volta, il regolamento è stato infranto, senza nessuna conseguenza. Va detto, però, che le confidenze tra le due vippone erano veramente bonarie e fuori da ogni strategia.