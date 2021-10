Lulù Selassiè, ecco com’era prima dei ritocchini

Lulù Selassiè è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La giovane in casa insieme alle sue due sorelle ha allacciato una frequentazione con Manuel Bortuzzo.

I due per alcune settimane sono stati molti vicini e lei sembrava davvero innamoratissima del giovane. Poi alcuni atteggiamenti ritenuti troppo morbosi, hanno fatto chiudere a riccio Manuel che man mano è diventato sempre più freddo fino all’allontanamento definitivo. Ora i due si stanno godendo la loro avventura nella casa senza problemi.

E’ innegabile che Lulù così come le due sorelle si siano sottoposte a qualche ritocchino estetico nel corso degli anni. Così appena le tre hanno fatto il loro ingresso nella casa, sul web sono iniziate le ricerche di foto di com’erano prima dei ritocchini. In particolare circolano sulla rete alcune foto di Lulù. A dire il vero non è cambiata molto rispetto ad alcuni anni fa. Aveva le labbra carnose, ancora prima di prendere parte allo show di Alfonso Signorini, mentre il suo fisico appare leggermente più in carne rispetto a quello attuale, ma resta comunque bellissima.

Anche il look è rimasto praticamente invariato rispetto a questo periodo di permanenza nella casa, così come i suoi capelli neri. I lustrini e le labbra rosso fuoco sono degli elementi distintivi che anche prima indossava.

Lulù Selassiè e il suo passato difficile

Nel passato di Lulù troviamo anche un periodo non facile, quello dell’adolescenza dove è stata vittima di ricatti da parte di un ragazzo coetanei che l’ha minacciata di divulgare alcune foto personali della giovane. Una vicenda che ha toccato molto al giovane Lulù e che ieri ha trovato il coraggio di parlarne in puntata con Alfonso Signorini dopo che alcuni giorni fa la sorella Lucrezia aveva aperto il discorso in casa con alcuni concorrenti.