Lulù Selassiè, il gesto del fratello di Manuel fa discutere. Fan arrabbiati

Lulu Selassié e Manuel Bortuzzo dopo la conoscenza nella casa del Grande Fratello Vip hanno avviato una relazione anche nella vita di tutti i giorni andando anche a convivere.

Ma fin dall’inizio la famiglia di Manuel e in particolare il papà Franco hanno sempre mal visto la relazione con Lulù. I rapporti non sono mai stati idilliaci tant’è che nell’ultimo periodo sia Franco che Lulu hanno anche smesso di seguirsi sui social.

Ma sono in molti a credere che la coppia è in crisi nonostante mostri un amore che va a gonfie vele. I due hanno trascorso la Pasqua insieme a Napoli. E dinnanzi all’insistenza dei fan che non facevano altro che chiedere a Manuel lumi sulla sua storia, il giovane è sbottato su Twitter.

Buona Pasqua e buongiorno a tutti. Ci avete veramente rotto il ca…. Io mi tolgo da Twitter…ciao!” – ha scritto.

E poco dopo anche Lulù Selassiè ha voluto porre fine alle voci insistenti di una crisi. ”In questi giorni ci avete tartassato, incredibile, ragazzi veramente…Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi, stiamo passando la nostra Pasqua insieme e stiamo andando in un posto pazzesco che vedrete tra poco; vero, amore?”.

Sui social diversi fan hanno fatto notare che dopo papà Franco anche gli altri membri della famiglia hanno smesso di seguire Lulù Selassiè sui social. ”Anche Kevin non segue più Lulú…ma che schifo stanno facendo? Boh, non capisco, ma cosa vogliono da questa ragazza.” – ha scritto un fan.

E anche la sorella Clarissa Selassiè ha pubblicato una storia con scritto: “Il silenzio é oro, la parola é d’argento.”. Cosa avrà voluto dire?