Angela Artosin: l’ex tronista di Uomini e Donne racconta la lotta contro il cancro

Dopo giorni di silenzio, Angela Artosin torna sui social per raccontare ai fan la lotta contro il cancro, ecco le sue parole

Nel corso degli gli ultimi giorni, Angela Artosin si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social raccontando la sua lotta contro il cancro. Tempo fa, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva scoperto di avere un carcinoma. Alla luce di questo si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento.

A seguito della separazione dal marito e la perdita di suo padre, Angela Artosin si è trovata di nuovo ad affrontare una brutta esperienza. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata costratte a sottoporsi ad un delicato intervento al naso per la rimozione di un carcinoma. Dopo alcuni giorni di silenzio, la donna è tornata sui social per raccontare a tutti i suoi fan la battaglia contro la malattia.

Attraverso una diretta sul suo profilo Instagram, con queste parole la ragazza ha iniziato a raccontare:

Tutto è partito sei anni fa avevo un piercing al naso, poi l’avevo tolto e quando ero incinta di Ismaele mi si era formata una sorta di palla all’interno del naso. Andai a farmi vedere e mi dissero che era un carcinoma. Mi operai e mi spiegarono che i margini non erano sani pertanto dovevo tenermi controllata.

Così come da lei dichiarato, Angela dovrà sottoporsi ad un’altra operazione. Per tanto i medici le dovranno chiudere il buco che le si è creato al naso:

Ho sentito che si era formata nuovamente questa pallina nel naso pertanto hanno deciso di operari e togliere tutta la parte malata. Ora dovrò risottopormi ad un altro intervento perchè mi devono fare un innesto, prelevandomi un campione di tessuto probabilmente dalla fronte per andare a chiudere il buco che mi si è creato al naso.

Angela Artosin: “I miei bimbi sono la mia forza”

Per concludere il suo racconto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dell’amore per i suoi figli e di quanta forza riceve da loro: