Lulù Selassié scoppia in lacrime dopo aver scopre la sorpresa lasciata per lei da Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo fa una sorpresa a Lulù Selassié. Come ormai sappiamo il nuotatore nel corso dell’ultima diretta, ha deciso di abbandonare la casa del GF VIP. Non si può non notare che il ragazzo è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati di questa edizione.

Fonte Studio GF Vip

La sua storia, il suo carattere tenace e forte, ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori. Ma ad attirare l’attenzione su di lui, è stata anche la storia d’amore intrapresa all’interno della casa di Cinecittà, con la principessa Lulù Selassié.

Dopo un primo momento, fatto di litigi e incomprensioni, i due hanno finalmente trovato l’amore e pian piano è venuto fuori il loro forte legame. Quando il nuotatore ha abbandonato la casa, i suoi coinquilini sono scoppiati in lacrime.

Fonte Studio GF Vip

“In questo viaggio ho appreso una cosa da ognuno di voi e, ho imparato qualcosa di nuovo, quindi vi ringrazio, anche solo per avermi regalato un sorriso” rivela. Aveva giustificato il suo ritiro con queste parole: “Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e, questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e, quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri”.

La prima che di sicuro non vive bene questa decisione è proprio Lulù. In fin dei conti è stata proprio lei la prima a credere nel loro amore, lottando di continuo per conquistare il cuore di Manuel. Il giorno dopo l’abbandono di Bortuzzo, Lulù Selassié scopre una lettera nascosta, che il fidanzato le ha lasciato. La gieffina corre ad avvisare Giucas Casella, che cerca di consolarla e le dice: “La leggiamo stanotte. La cosa che ti deve fare forza è che lui sta bene. Devi essere forte e non mollare”.