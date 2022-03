Lulu Selassiè racconta il suo passato difficile: “Da bambina tutti mi vedevano diversa”

Ieri nel corso della puntata del Grande Fratello Vip la protagonista della linea della vita è stata Lulu Selassiè. Una delle finaliste del Grande Fratello Vip ha ripercorso la sua esistenza, dall’infanzia difficile fino al presente che la vede sempre più innamorata di Manuel Bortuzzo.

Lulu ha iniziato il suo racconto da quando a scuola è stata vittima di razzismo.

“Non volevo mai andare a scuola, non mi trovavo bene. Quindi, ero un po’ esclusa. Purtroppo a scuola questo bambino mi disse una parola che io non conoscevo neanche. Da lì cominciai a vedermi in maniera diversa rispetto agli altri bambini. Iniziarono le mie insicurezze, tante paure” – le parole della principessa.

Lulù faceva anche fatica a trovarsi delle amiche. “Nessuno mi chiamava. Ero io che dovevo invitare. Era una questione di razzismo. C’erano momenti che mi trattavano bene, ma quando c’era da frequentarmi non mi includevano mai” – il suo racconto.

Poi l’adolescenza, il trasferimento a Londra e qui è stata vittima di stalking. “Questo ragazzo con delle mie foto mi ricattava. La mattina mi svegliavo con 80/90 messaggi di questa persona, ho vissuto un incubo che non sapevo come avrebbe avuto fine”.

Fonte: Mediaset

Dopo aver provato ad affrontare la situazione da sola, Lulù ha trovato il coraggio di raccontarlo prima alla sorella Jessica e, successivamente alla madre.

Oggi finalmente la vita gli sta sorridendo dopo tante difficoltà e fragilità. Lulu ha trovato l’amore di un ragazzo che la capisce come Manuel che dallo studio ha assistito commosso al racconto della fidanzata salvo poi commentare: “Io per il passato non posso farci nulla ma sono pronto a regalarti un presente bellissimo” – gli dice Manuel che non vede l’ora di riabbracciarla e vivere la storia al di fuori della casa.