Siamo ormai arrivati all’inizio dell’ultima settimana del reality Grande Fratello Vip, che in questi mesi ci ha regalato tantissime emozioni. Una delle coppie più chiacchierate e amate di questa edizione è sicuramente quella formatasi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Il nuotatore ha deciso così di andare ad urlare tutto il suo amore per la principessa, con un megafono fuori le mura della casa. Quando l’ex gieffino ha cominciato a gridare fuori dalle mura di Cinecittà, la sua Lulù non era in giardino, ma gli altri concorrenti l’hanno avvertita.

Nel giardino, nel mentre, si stavano allenando Barù e Davide Silvestri. I Vipponi hanno sentito urlare: “Jessy sono Manu, Lulù ti amo!”. Le urla del giovane fidanzato hanno attirato l’attenzione anche di Sophie, che subito ha chiesto a Davide e Barù cosa stessero urlando e soprattutto chi fosse.

Fonte studio GF Vip

Quasi sussurrando, Barù risponde affermando: “È Manu”, ma a voce più alta Davide ribatte: “No, Barù ha detto. Chi è Manu?”. Anche se subito dopo tutte e due i ragazzi hanno confermato che si trattava del nuotatore, che urlava tutto il suo amore per Lulù Selassiè.

Subito, la redazione ha cercato di coprire le urla di Manuel Bortuzzo, alzando anche di più la musica all’interno della casa del GF Vip. Il video finisce su Twitter e arrivano tantissimi commenti e critiche. Si vede esattamente il momento in cui i due Vipponi, distratti dall’allenamento per le urla, si domandano chi è a gridare.

Anche se l’attore, con indifferenza e voce molto alta, commenta: “Ma è Manu? No, non è Manu”, la verità è venuta a galla. Le accuse nei confronti di Davide non sono mancate. Il Vippone è stato accusato di aver appositamente alzato la voce per avvertire il GF Vip delle urla, facendo così alzare la musica, per non far sentire alla principessa il fidanzato fuori la casa.

Ecco alcuni dei commenti: “Comunque Davide che mentre Manuel e la famiglia di Lulù e Jess, urlano per loro, finge e cerca di tergiversare dicendo ‘non è Manu’, è veramente ridicolo. Menomale che c’era Barù che diceva ‘c’è Manu fatelo sentire’“. Poi nei commenti su Twitter gli utenti continuano: “Manuel urlava da fuori per Lulù. Davide Silvestri subito inizia a parlare ad alta voce chiedendo se era Manu, per avvertire il GF di mettere la musica”.