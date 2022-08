Lulù Selassié scrittrice dopo il GF Vip: l’annuncio social del suo primo libro

La ex gieffina dopo la sua partecipazione al reality si lancia nel mondo della musica e in seguito della scrittura: l’annuncio social scatena commenti contrastanti

L’abbiamo conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip dove è entrata assieme alle sue sorelle; la principessa etiope Lulù Selassie che nel corso della sua partecipazione, tra un bacio e un pianto per la sua relazione travagliata con un altro concorrente, Manuel Bortuzzo, aveva mostrato le sue doti canore.

Di recente la giovane ex gieffina ha annunciato all’interno del proprio profilo social l’uscita del nuovo singolo scatenando la curiosità dei social. Lulù ancora una volta ha sorpreso i tantissimi utenti che non credevano in lei e che si erano schierati dalla parte di Manuel al termine della loro relazione.

Nei giorni precedenti è proprio la stessa principessa etiope a spiegare la decisione di passare dal mondo della musica a scrittrice. Quest’ultima si è così dimostrata versatile e pronta a raccontare il l’amore e la dolcezza attraverso i suoi occhi.

Lulù Selassié scrittrice dopo il Grande Fratello Vip

Recentemente ha annunciato la prossima uscita di un singolo, e lo ha fatto proprio dallo studio di registrazione nel quale stava provando. Ha scritto sul suo profilo Instagram: “In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio. Un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa”.

Ma a quanto pare la principessina non si ferma mai, e la sua voglia di farsi conoscere ha trovato un nuovo sbocco. Ha lanciato la notizia con un post in cui ha annunciato: “Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te”.

Lulù Selassié si lancia come scrittrice e termina affermando: “Sarò la vostra bibliotecaria di fiducia perché presto uscirà una storia scritta da me. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura così ameranno anche quello che sto scrivendo io. Vi amo moltissimo ragazzi, davvero. […] Ho tante cose da raccontare belle e molte situazioni possono farvi immedesimare, io quando leggo i libri mi immedesimo sempre in un personaggio. I libri ti fanno entrare in un mondo di fantasia ed è stupendo”. […] Il libro è ancora in fase di preparazione non uscirà presto”.