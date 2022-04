Lulù Selassié è stata assente dai social per qualche tempo a causa di un malore. Oggi la finalista del GF Vip è tornata sul suo profilo Instagram e ha rassicurato tutti i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Ma non solo, la principessa etiope sollecita tutti i suoi seguaci ad apprendere notizie sul suo conto solo dal suo profilo social.

Le parole della Selassié sono state molto apprezzate dai suoi fans, i quali erano in trepidante attesa di informazioni sul suo stato di salute. Infatti in molti, dopo l’annuncio dato dalla sorella Clarissa del malessere di Lulù, si sono messi in attesa di buone notizie.

Molti i seguaci che avevano chiesto insistentemente notizie a Clarissa la quale, attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, aveva dato delle delucidazioni spiegando che la piccola Lulù, per via di un malessere, non poteva essere attiva sui social.

La preoccupazione era cresciuta a tal punto che anche i fans di Twitter avevano postato la notizia. Il Club House aveva però rassicurato tutti, spiegando che in realtà non era nulla di grave.

Ovviamente il tutto aveva sollevato non poche incertezze e molti utenti erano in trepidante attesa per il ritorno della Selassié, in modo da avere maggiori informazioni.

La replica della principessa non si è fatta attendere e, dalla casa dove da poco convive con il suo adorato fidanzato Manuel Bortuzzo, la piccola pubblica una serie di storie in cui spiega quello che è accaduto.

Il malore è derivato da un fortissimo mal di pancia che l’ha costretta a letto e quindi l’ha impossibilitata a svolgere una normale giornata. Fortunatamente, con un po’ di riposo e le attenzioni dei suoi cari, oggi si è completamente rimessa e si gode una cenetta rilassante in compagnia del suo Manuel.