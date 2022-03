Lulù Selassiè e il triste avvertimento: “Ti porti nel baratro da sola”

Lulù Selassiè è una delle finaliste del Grande Fratello Vip. La giovane ragazza diverse volte in questi mesi ha mostrato di avere poco autocontrollo tanto che le sorelle spesso sono dovute intervenire per farla ragionare.

La scorsa settimana è accaduto la stessa cosa. Lulu ha iniziato a battibeccare in puntata con Davide Silvestri.

“Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù. Dice ‘Vergognati’ a più persone e lei non si fa mai un esame di coscienza, dice che non parla alle spalle e invece parla alle spalle” – ha detto l’attore anche lui fresco finalista.

Lulù si è mostrata ancora una volta sofferente dinnanzi a queste accuse e alzandosi in piedi ha ribadito di essersi sempre mostrata per quella che è senza fare alcun doppio gioco.

Lulù Selassiè messa in guardia dalla sorella

Il tutto è proseguito anche dopo la puntata tanto che la sorella Jessica ha dovuto prenderla in disparte.

“Se ti dico stai zitta, tu stai zitta. Ti sto preservando. Se tu continui a fare figure di m…a, che ti devo mettere un tappo in bocca?” – le parole di Jessica con Lulù che ha cercato di replicare dicendo che lei non si è mai permessa di dire a nessuno che è maleducato anche quando le persone l’hanno attaccata.

Ma la sorella ha insistito sul fatto che a questo punto del reality la migliore è la diplomazia. “Con la diplomazia, cosa che non hai, devi imparare a prendertela. Tu ti porti da sola nel baratro. Vuoi vincere? Non si vince così” – gli ha fatto notare Jessica.

Arrivati a questo punto ogni concorrente sta iniziando a giocare d’astuzia per cercare di guadagnarsi la finale in primis e la vittoria finale poi. E allora ogni arma viene messa in campo per prevalere, anche quella di screditare l’avversario.