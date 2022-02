Grave lutto per Stefano Magnanensi nonché grande maestro di Domenica In. Ad annunciare la triste notizia è Mara Venier durante l’apertura del programma

Ieri Domenica In ha deciso di stringersi in un caloroso abbraccio per via di un lutto che riguarda il Maestro Stefano Magnanensi. Lui non è altro che il famoso numero uno della band che ormai da tantissimi anni si occupa dei vari momenti musicali all’interno dei programmi firmati Rai.

Nella giornata di ieri a Domenica In, Stefano non era presente per via del lutto che inaspettatamente ha dovuto affrontare. Quest’ultimo infatti, ha perso sua madre e per questo non ha potuto partecipare alla consueta puntata pomeridiana della domenica.

Durante la classica apertura del programma, Mara Venier ha deciso di rivolgere un bellissimo pensiero nei confronti del suo grande amico nonché amato collega. Parole importante ma soprattutto dettate dal cuore che, ancora una volta hanno dimostrato l’estrema sensibilità della conduttrice.

Le prime affermazioni a inizio puntata sono dedicate proprio a Stefano Magnanensi e al momento difficile che sta affrontando. A causa della perdita improvvisa, il compositore non ha potuto rallegrare co la sua grande energia e con il suo modo di fare il pubblico a casa.

Lutto a Domenica In, le parole di Mara Venier per Stefano

Stefano Magnanensi ha sempre portato una ventata d’aria fresca all’interno del programma condotto da Mara Venier. Il compositore era sempre pronto a mettersi in gioco e a drammatizzare ogni momento grazie alla sua gioia e alle sue esibizioni.

La sua grandissima voce infatti, è diventata una vera e propria colonna sonora per i pomeriggi della domenica, accompagnati dalle interviste che la conduttrice propone ai suoi ospiti. Purtroppo, a seguito della perdita di sua madre, Stefano non ha potuto essere presente alla puntata di ieri ma è stata proprio Mara Venier a dedicarle uno speciale saluto.

La conduttrice di Domenica In ha infatti affermato: “Come avete visto c’è Liano e la mia band meravigliosa che oggi sarà fondamentale per una puntata fatta di musica, ma voglio abbracciare Stefano. Non c’è il mio adorato Stefano perché purtroppo è stato colpito da un lutto gravissimo. Stamattina ha perso la sua adorata mamma”.

Mara Venier ha concluso con una dedica nei confronti del compositore: “Stefano ti abbracciamo, tutta la famiglia di Domenica in… perché noi siamo una famiglia ormai da molti anni. Ti abbracciamo, ti vogliamo bene e ti aspettiamo ovviamente”