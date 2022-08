Lutto a Salerno: Lello Biondi muore a causa di un malore

Nel corso delle ultime ore è giunta una triste notizia che ha sconvolto tutta la città di Salerno. Nella notte tra il 26 e il 27 agosto è venuto a mancare Lello Biondi, un celebre cantautore italiano. L’artista è morto a causa di un malore improvviso. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La maggior parte delle persone conosce Lello Biondi per essere un celebre cantautore salernitano. L’artista nutriva una grande passione per la salernitana. Infatti è stato lui stesso a scriverne l’inno. A riportare la tragica notizia della sua morte è stata la testata locale Salernonotizie.

Stando a quanto riporta il giornale, Lello Biondi è morto tra la notte del 26 e 27 agosto a causa di un malore improvviso. Alla luce del suo decesso, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei suoi familiari e degli utenti del web.

Tra le persone che hanno voluto rivolgere l’ultimo saluto al cantautore c’è la sua compagna Anna Alberti. Queste sono state le sue parole:

Amore mio se l’ambulanza non ci avesse messo 40 minuti per venire da te a quest’ora staresti ancora con me e con Rossana nel nostro letto. Conoscere te e stato il regalo più bello che Dio mi potesse donare, adesso voglio sapere chi mi darà la forza di vivere senza di te. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre nell’amore e nel rispetto. Sarai l’angelo più bello in paradiso vicino al tuo papà che amavi tanto. Riposa in pace bellissimo amore mio.