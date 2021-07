È uno degli artisti napoletani e italiani più apprezzati sia in patria che all’estero, eppure quando si tratta della sua famiglia, sveste i panni della star e indossa quelli di papà e soprattutto nonno amorevole. Stiamo parlando di Nino D’angelo, che è recentemente diventato nonno per la quarta volta. Tutta la sua gioia l’ha mostrata in un tenerissimo post pubblicato sul suo account di Instagram.

Credit: nino.dangelofficial – Instagram

Nino proviene da una famiglia incredibilmente numerosa. Ha ben 5 fratelli e ha vissuto un infanzia non troppo facile per via delle scarse possibilità economiche della sua famiglia.

Forse proprio per questo motivo riesce ad apprezzare più di altri il successo accumulato negli anni e l’unità che traspare guardando quella che è la sua famiglia adesso.

Nino si è sposato giovanissimo, il 25 luglio del 1979, con Annamaria Gallo. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Antonio e Vincenzo. Entrambi hanno un rapporto eccezionale con il loro papà ed entrambi gli hanno donato la gioia di diventare nonno per la bellezza di 4 volte.

Già quando nacque la prima nipotina, la piccola Maia, Nino D’Angelo non stava più nella pelle. Ai giornalisti di Repubblica aveva raccontato che aveva provato una gioia immensa fin da quando aveva saputo che sarebbe diventato nonno. E che la nipotina gli aveva anche fatto tornare la voglia di scrivere un nuovo disco.

Come si chiama il quarto nipote di Nino D’Angelo?

Credit: nino.dangelofficial – Instagram

Dopo l’avvento di Maia, Nino D’Angelo ha provato quella felicità per altre due volte. E oggi, ne è arrivata anche una quarta.

Suo figlio Antonio, il primo genito del cantautore napoletano, conosciuto da tutti con il nome di Tony D’Angelo, lo ha reso di nuovo nonno. A dare alla luce il bambino è stata la giornalista Roberta Buonpane, nuora di Nino.

Credit: nino.dangelofficial – Instagram

Il nome scelto per il bambino è Gaetano, un chiaro omaggio proprio al nonno cantante, che per l’appunto all’anagrafe è registrato come Gaetano D’Angelo. Nino, comunque, ha pubblicato una foto del suo nuovo nipotino e ha aggiunto queste parole in didascalia: