Lutto a Un Posto al Sole, l’ultimo saluto del cast spezza il cuore: “Fai buon viaggio”

Nuovo importante e doloroso lutto per i fan di Un Posto al Sole che hanno dovuto salutare per sempre l’aiuto regista Massimiliano Lucon. Ormai da tantissimi anni quest’ultimo aveva seguito in prima persona tutti gli svolgimenti della soap opera firmata Rai 3.

Una scomparsa silenziosa resa pubblico proprio dallo stesso programma durante la puntata in onda ieri sera, 26 febbraio. Im pochi infatti, erano a conoscenza della morte di Massimiliano che, ha gettato fin da subito gli amici, i colleghi e gli stessi attori in un grandissimo dolore.

A lui era dedicato proprio l’omaggio di ieri sera ovvero l’intera puntata iniziata proprio con la premessa della sua scomparsa e del suo grande ricordo. In seguito, nelle ultime ore sono tanti gli attori che hanno voluto dedicare a Massimiliano messaggi, parole e dediche che ne ricordano la grande persona.

Un Posto al Sole, morto l’aiuto regista Massimiliano Lucon: Il commovente addio degli attori

È proprio Un Posto al Sole a dedicare l’episodio andato in onda ieri sera 26 febbraio a Massimiliano Lucon, l’aiuto regista morto prematuramente. Una scomparsa inaspettata, imprevista ma soprattutto particolarmente sofferta proprio dagli autori e dagli stessi attori della soap opera.

“La puntata è dedicata al nostro caro amico Massimiliano Lucon” si poteva leggere sullo schermo proprio a inizio puntata. Un annuncio che ha lasciato i telespettatori sorpresi che, non erano a conoscenza del lutto che aveva colpito Un Posto al Sole.

Lucon ormai da tanti anni lavorava al fianco del regista Fabio Capponi con il quale aveva condiviso momenti e traguardi indimenticabili. Tra i tanti attori che hanno dedicato a Massimiliano un ultimo ricordo c’è Nina Soldano che veste i panni di Marina.

Oggi non è una giornata facile. È venuto a mancare un nostro caro amico di famiglia, un grande lavoratore, una grande persona. Ma siamo qui. Quindi questa giornata la dedico a te, Max. Ciao”.

Di seguito anche Michelangelo Tommaso nonché Filippo Sartori che ha salutato il suo grande amico affermando: