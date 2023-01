Con un triste e straziante post sui social, l’amata attrice di Un Posto al Sole, Nina Soldano, ha deciso di annunciare l’improvvisa e prematura scomparsa del fratello Matteo. Da quel momento, sono davvero tante le persone che hanno voluto commentare con parole di affetto e vicinanza.

La famiglia al momento non ha specificato le cause del decesso dell’uomo, che purtroppo si è spento all’età di 54 anni.

Nina Soldano recita nella soap opera di Rai Tre ormai da circa 20 anni, nella parte di un’imprenditrice chiamata Marina Giordano ed è molto amata dal suo pubblico, infatti ha un grande seguito sui social.

In queste ultime ore la donna ha voluto informare i suoi amici ed anche tutti i suoi fan del lutto che ha subito. Ha pubblicato diverse foto su Instagram e sotto di queste, una straziante didascalia. Nel post ha scritto:

Te ne se andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse. 1969-2023. Ciao Matteo… Mio fratello.

Da quel momento sotto al suo messaggio, sono davvero tanti i commenti pubblicati dai personaggi che come lei appartengono al mondo dello spettacolo e dai suoi fan, che hanno lasciato parole di vicinanza e di affetto. Per il momento, l’attrice non ha reso note le cause del decesso dell’uomo.

La carriera di Nina Soldano

La carriera di questa famosa attrice è iniziata molto tempo fa. È entrata nel cast di Un Posto al Sole circa 20 anni fa.

La sua fama è arrivata negli anni ottanta, quando ha debuttato nel programma Fantastico 6. Poi ha avuto un incontro importante, prima con Renzo Arbore e successivamente con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Infatti ha parlato in diverse interviste delle sue esperienze con questi personaggi.

Nel 2016 ha sposato l’ingegnere Teo Bordagni, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo.