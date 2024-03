Lutto a un Un medico in famiglia, scomparso un pilastro del cast: l’annuncio commuove

Il cast e i fan di Un medico in famiglia piangono la scomparsa di uno dei suoi grandi protagonisti, entrato nei cuori di milioni di persone in una cuore nella quale si è saputo togliere parecchie soddisfazioni.

Un medico in famiglia perde uno dei suoi pilastri, firma di ben dieci edizioni

Carlo Principini non c’è più. Spentosi all’età di 75 anni, la triste notizia è stata data dalla sua compagna Monica Avanzani. I funerali del regista e autore si sono celebrati giovedì 29 febbraio a Roma. Il contributo di Principini nell’industria dello spettacolo è sotto gli occhi di tutti. Personalità dalle infinite sfaccettature, ha mietuto numerose fortune. In Rai giunse nel 1977, dove operò per programmi radiofonici con alcuni dei principali nomi del panorama nazionale, come Gino Bramieri, Mike Bongiorno e Oreste Lionello.

Il suo talento lo condusse a collaborare a produzioni iconiche quali Al Paradise di Antonio Falqui. Negli anni Ottanta e Novanta ha consacrato ulteriormente il proprio status, occupandosi di dirigere trasmissioni di culto, da Domenica In a Fantastico e anche il Festival di Sanremo. L'approdo a Telemontecarlo sancito nel 1991 gli consentì di unire le forze insieme ad altre figure di spicco, tra cui Fabio Fazio, Simona Ventura, Luciano Rispoli e Alessia Marcuzzi.

Il sodalizio in grado di valorizzarne a pieno le doti fu con Carlo Bixio e la sua Publispei. Negli anni di onorato servizio, diresse 10 edizione di Un medico in famiglia e 5 de I Cesaroni. Dei progetti di enorme successo, in cui mise a disposizione tutto il proprio sapere nei prodotti seriali. Sotto la guida di Principini hanno, peraltro, spiccato il volo futuri protagonisti del piccolo e del grande schermo, compresi Enrico Brignano, Riccardo Scamarcio ed Elio Germano.