Lutto a Uomini e Donne, Armando Incarnato lo annuncia sui social: “Buon viaggio”

Nel corso delle ultime ore, Armando Incarnato ha dovuto affrontare una dolorosa tragedia, annunciandola direttamente sui social. Il protagonista di Uomini e Donne, ha reso pubblico il suo lutto sconvolgendo i suoi numerosi sostenitori. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza ombra di dubbio, Armando Incarnato è un volto molto amato e discusso all’interno del popolare programma televisivo condotto da Maria De Filippi. La sua assenza temporanea dal programma aveva già attirato l’attenzione dei telespettatori, e solo di recente era tornato in trasmissione.

A diffondere l’annuncio della perdita di una persona molto significativa è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia del post in questione:

Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Tanto ci ritroveremo tutti lì, come in terra così in cielo ci saranno le differenze tra gli esseri umani e tu farai la differenza anche lì. Buon viaggio e tranquillo che troverai le porte aperte. Avvisa che se dovessi arrivare prima del previsto voglio il tappeto rosso.