Lutto per il programma di Maria De Filippi. Una delle protagoniste del trono over è venuta a mancare

Una triste notizia, un altro lutto per il programma di Maria De Filippi: Uomini e Donne. Una delle protagoniste del trono over è venuta a mancare. Lei è Maria S. La notizia viene appresa dai social. L’ex dama, Anna Tedesco, da l’annuncio dalla sua pagina Instagram. Anna è stata protagonista del programma nello stesso periodo di Maria S.

Uomini e Donne: L’ultimo saluto di Anna a Maria

L’amica di Giorgio Manetti, anche lei da poco reduce di un grave lutto, ovvero la morte della mamma, dedica alla signora Maria un ultimo saluto che commuove i fan:

“Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore. Ricorderò di te e del tuo sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria”.

A dare conferma della tragica notizia arriva anche il gruppo Blog Uomini e Donne, che dichiara: “Posso dire che è tutto vero, lei ha avuto il Covid poi l’ha colpita un aneurisma celebrale”. La donna è ricordata da tutti per il suo carattere forte. Ma la sua firma era l’ironia, la sincerità e la spontaneità con cui si presentava. Una donna tutta d’un pezzo, amata dal pubblico e dal parterre femminile.

Anche Gianne Sperti e Tina Cipollari riservavano una grande stima per lei. Tutti i partecipanti del programma, la redazione, la presentatrice, gli opinionisti si stringono insieme in un unico e commuovente addio. Quest’anno non è l’unico lutto che colpisce il programma. Un momento difficile per tutti.

Un’edizione particolare. Oggi anche Tina Cipollari si trova in isolamento fiduciario per aver avuto un contatto con un positivo Covid. Momenti difficili che, come confida la stessa padrona di casa Maria De Filippi, rendono complicata la routine quotidiana. Molte le novità apportate dalla redazione per rispettre le normative Covid.