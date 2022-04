Un grave lutto ha colpito il cast di Uomini & Donne e Tu Si Que Vales, ma anche la stessa Maria De Filippi. Purtroppo nelle ultime ore è stata resa nota la notizia che Piero Sonaglia, il celebre assistente studio, è morto. Era una presenza fondamentale nei programmi.

CREDIT: MEDIASET

Una notizia che ha spezzato i cuori di tantissime persone, che hanno voluto pubblicare un messaggio sui social, per un ultimo saluto.

Piero Sonaglia era una presenza costante nelle trasmissioni. Infatti in molti in queste ultimi tempi hanno notato la sua assenza nelle puntate. Ancora non è stata resa nota la causa che ha portato alla sua morte.

L’uomo in realtà ha iniziato a lavorare quando aveva solamente 21 anni, era l’assistente studio a La Corrida. Da quel momento ha capito che il ruolo di assistente era il lavoro perfetto per lui.

CREDIT: FACEBOOK

Infatti solo poco tempo dopo ha iniziato a lavorare con Maria De Filippi. Per lei era diventato una presenza costante. La stessa conduttrice lo riteneva come un punto di riferimento. Non si vedeva molto davanti la telecamere, ma era una presenza fondamentale dietro le quinte.

Era diventato una presenza importante sia per i concorrenti dei talent, che per quelli del dating show.

Il messaggio del regista Roberto Cenci, per la scomparsa di Piero Sonaglia

Il primo a voler informare tutti della drammatica ed improvvisa scomparsa è stato proprio il regista Roberto Cenci. Quest’ultimo sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto dell’uomo e nella didascalia, ha scritto: “Per sempre con noi. Ciao Piero!”

Piero Sonaglia non lo si ricorda solo per il suo lavoro, ma anche per gli scherzi che ha fatto a Tina Cipollari, quando è diventata opinionista del programma Uomini & Donne.

CREDIT: MEDIASET

L’uomo infatti molto spesso le nascondeva le torte, che lei tanto amava. Di conseguenza grazie al suo modo di scherzare, la trasmissione è diventata più simpatica. Tutti si divertivano a vedere la reazione dell’opinionista.