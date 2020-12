È morto Claude Brasseur, l’attore francese famoso in Italia per aver interpretato il papà di Vic, la protagonista del noto film romantico Il tempo delle mele e per la sua interpretazione del personaggio Mussolini, nella serie tv Edda. Claude si è spento lo scorso 22 dicembre, all’età di 84 anni.

La Francia piange una grande star protagonista di centinaia di film e anche di numerose opere teatrali. L’attore, durante la sua carriera, aveva anche ricevuto due César, il riconoscimento cinematografico francese che viene assegnato ai migliori film e alle principali figure professionali del cinema del paese.

La carriera dell’attore Claude Brasseur

Claude Brasseur è nato nel comune francese Neuilly-sur-Seine ed era figlio di due attori: Pierre Brasseur e Odette Joyeux. La sua carriera nel mondo del cinema, è iniziata intorno agli anni ’50 ed è terminata due anni prima della sua morte.

Ha recitato in ben 150 produzioni, tra cinema e televisione.

In Italia è ricordato per aver interpretato François Berreton, il papà di Vic, la protagonista del film Il tempo delle mele, ma anche per aver recitato in film come Gli eroi, Aragosta a colazione, Quando la coppia scoppia, la serie tv Soraya e per il suo ruolo di Benito Mussolini, nella serie tv Edda.

Il tempo delle mele

Il tempo delle mele è un emozionante film di successo mondiale del 1980. La protagonista è una ragazza di 13 anni, interpretata dall’attrice Sophie Marceau. Durante una festa, conosce un ragazzo, il primo amore che segna la vita.

Come ogni adolescente, Vic inizia ad avere problemi con sua madre e suo padre François, interpretato dall’attore scomparso.

La colonna sonora è diventata un icona del film: Reality, una canzone cantata da Richard Sanderson.

Credit video: Vic1OO3 – YouTube

Dopo il grande successo della pellicola, il film si è classificato tra i migliori in tutto il mondo. Due anni dopo, è uscito anche Il tempo delle mele 2.