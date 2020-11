Michael J. Fox ha deciso di dire addio al mondo del cinema. Il celebre protagonista di “Ritorno al futuro” orami da circa 30 anni è affetto da una brutta malattia. Si tratta del morbo di Parkinson, una patologia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. A dare il triste annuncio è stato lui stesso, una decisione già pensata nel corso degli anni precedenti e poi maturata nel tempo.

Il mondo del cinema ha perso la presenza sul set di un grande maestro. Si tratta di Michael J. Fox, il mitico attore del film “Ritorno al Futuro.” Ad ufficializzare la notizia è stato il diretto interessato il quale ha dichiarato di esser costretto ad abbandonare la professione di attore a causa della sua brutta malattia.

All’età di trent’anni, Michael J. Fox ha scopeto di soffrire di una rara forma di morbo di Parkinson giovanile. Nella stagione autunnale 2020, il noto attore ha pubblicato il suo quarto libro di memorie “No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality”.

Si tratta di un opera in cui l’uomo ha deciso di raccontarsi a cuore aperto a tutti i lettori. Infatti, al suo interno troviamo profonde riflessioni sulla famiglia, sulla malattia, sugli amici e sulla mortalità. Eccone una delle tante:

Comincio ad avere difficoltà a pronunciare le parole e a ripeterle di seguito, ma questa è solo l’ultima increspatura nel lago dei miei problemi. Una giornata di lavoro di dodici ore, memorizzare sette pagine di dialogo sono ormai alle mie spalle, almeno per ora.

Il morbo di Parkinson è caratterizzato dalla comparsa di disturbi motori. Da trent’anni a questa parte, per Michael J. Fox, i sintomi della malattia sono drasticamente peggiorati tanto da non poter più stare al passo con i ritmi del set.

Tuttavia, l’attore non sembra mai rinunciare alla speranza. Chissà. forse il prossimo anno avrà trovato le cure necessarie e potrà tornare finalmente sul set. Nel frattempo, la notizia ha suscitato l’incredulità di tutti i suoi fan i quali non riescono a dire addio al loro mito di “Ritorno al futuro“.