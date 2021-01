Lutto nel mondo del cinema, è morto all’età di 55 anni, l’attore Dearon Thompson. Tutti lo ricordano per la sua interpretazione in E.R. Medici in prima linea, una nota serie tv andata in onda dal 1994 al 2009 e durante la quale, Thompson è apparso in circa 200 episodi. In Italia, è andata in onda su Rai 2.

Dearon è stato trovato senza vita, nella sua abitazione di Los Angeles. Le cause effettive della morte non sono ancora confermate, ma sembrerebbe che si sia spento a seguito di un infarto. Già da diversi anni, l’attore soffriva di problemi al cuore. Nel 2009, si era sottoposto ad un intervento chirurgico, per la sostituzione dell’aorta e per la sistemazione di una perdita alla valvola cardiaca.

Dopo la notizia della sua morte, il mondo del cinema ha voluto ricordarlo con foto e pensieri d’affetto.

A confermare la notizia della sua scomparsa, è stato il fratello Emmery Thompson, attraverso un post su Instagram:

Il mio Grande Fratello! Dio è con te. Mi mancherai. #Deezerd.

Dearon Thompson in E.R. Medici in prima linea

Credit video: World OF Stars – YouTube

Dearon Thompson è ricordato in articolar modo per l’interpretazione dell’infermiere Malik McGrath nella serie televisiva medica americana ER.

Nel film, Malik è un infermiere amico di tutti al pronto soccorso, che offriva allo show un vero e proprio velo di comicità.

Triste apprendere che Deezer D sia morto. Era un uomo molto dolce, gentile e meraviglioso con ho avuto il piacere di lavorare su ER.

Queste le parole d’addio del produttore della serie televisiva.

Conosciuto anche come rapper

Nel suo paese, oltre che come attore, Dearon Thompson era conosciuto anche come rapper e oratore motivazionale americano. Nato il 10 marzo 1965, si è fatto strada nel mondo del cinema, con il nome d’arte Deezer D. Conosciuto anche per i suoi ruoli nei film CB4 e Fear of a Black Hat. La data del suo ultimo film, risale al 2017.

L’attore si è spento all’età di 55 anni, il 7 gennaio 2021.