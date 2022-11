Lutto nel mondo del cinema: Leslie Philips è morto, era la voce del cappello di Harry Potter

Nel corso delle ultime ore il mondo del cinema è stato sconvolto da un grave lutto. All’età di 98 anni si è spento Leslie Philips. Quest’ultimo era un famoso attore brittanico e colui che aveva dato voce al cappello parlante di Harry Potter. Dopo che le sue condizioni di salute erano diventate precarie a seguito di un infarto, l’uomo non ce l’ha fatta. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di un celebre attore brittanico. Si tratta di Leslie Philips, l’uomo che aveva interpretato la voce del cappello parlante nella celebre saga di Harry Potter. L’attore si è spento all’età di 98 anni lasciando un incolmabile vuoto nel mondo del cinema.

L’uomo che aveva dato la voce al mitico cappello parlante nella saga di Harry Potter aveva avuto un infarto nell’anno 2015. A seguito di questo tragico episodio le sue condizioni erano diventate precarie. L’artista ha goduto di una carriera ricca di successi e soddisfazioni nel mondo del cinema sebbenne non abbia mai abbandonato il teatro. Dopo aver lavorato in più di 50 film e decine di produzioni tv, Leslie ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti sia come attore che doppiatore.

La vita privata di Leslie Philips

Nel corso della sua vita Leslie Philps è stato sposato tre volte ed ha avuto cique figli. La prima moglie è Penelolpe Bartley con cui è stato insieme dall’anno 1948 fino all’anno 1965.

La seconda moglie è Angela Scoular con cui si è sposato nel 1982 e poi in seguito separato nel 2011. Poi nell’anno 2013 l’attore è convolato a nozze con Zara Carr. Per quanto riguarda i figli dell’attore sono Claudia, Caroline, Andrew, Daniel e Roger Philips. Alcuni di questi hanno intrapreso la stessa strada del loro padre, ovvero quella nel mondo del cinema.