Una triste notizia ha colpito il mondo del teatro, Gennaro Cannavacciuolo è morto in modo improvviso ed inaspettato. Aveva 60 anni.

In poche ore, le sue immagini si sono diffuse sul web, accompagnate dai pensieri affettuosi dei suoi numerosissimi fan. Il noto attore era l’ultimo allievo di Eduardo De Filippo.

Proprio recentemente si era fatto vedere in tv, durante il programma culturale Il Caffe Di Raiuno, come ospite di Pino Strabioli e Roberta Ammendola. Aveva parlato del suo ultimo spettacolo “Milva. Donna di teatro“. Quest’ultimo “Presenta l’artista in due grandi blocchi tematici attraverso autori e registi, che sono stati ispirati da lei per ben 50 lunghi anni di carriera. Una carriera fatta di successi internazionali straordinari”.

La carriera di Gennaro Cannavacciuolo

Gennaro Cannavacciuolo si è avvicinato al teatro sin da quando era un bambino. Una passione che i suoi genitori non riuscivano a condividere, ma nonostante il loro dissenso, l’attore è riuscito a farsi notare da Eduardo De Filippo. È entrato a far parte della sua compagnia, diventando il suo “ultimo allievo”.

Lo stesso artista, in un libro, ha raccontato quello che è stato per lui l’effetto del grande maestro. Dopo la sua morte, ha continuato a lavorare con Luca De Filippo, fin quando non ha iniziato ad interpretare ruoli in spettacoli importanti come Cabaret, Scugnizza, La principessa della Czarda, Cin Ci La, La vedova allegra…

A partire del 2020, Gennaro Cannavacciuolo si è dedicato principalmente a recital scritti e diretti in prima persona, come Volare – omaggio a Domenico Modugno. Negli anni l’attore ha recitato anche in diversi film e serie tv.

Tutti lo hanno amato ed apprezzato per il suo grande talento e la notizia della sua morte, ha gettato nello sconforto l’intero mondo del teatro.

L’ultimo saluto a Gennaro Cannavacciuolo verrà celebrato il prossimo 28 maggio nella Chiesa Parrocchiale di San Roberto Bellarmino, a Roma.