Lutto nel mondo della tv, addio a Idris Sanneh: il giornalista si è spento all’età di 72 anni

Il giornalista si è fatto conoscere per la sua partecipazione a 'Quelli che il calcio'

Nel corso delle ultime ore il mondo dello spettacolo sta vivendo un vero e proprio lutto. Nella giornata di venerdì 4 agosto è infatti stata resa pubblica la notizia della scomparsa di Idris Sanneh. Il giornalista si è spento a Brescia all’età di 72 anni e si era fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione a Quelli che il calcio.

Idris Sanneh, giornalista e personaggio televisivo, era da giorni ricoverato e nelle ultime ore le sue condizioni di salute si sono aggravate, arrivando così al decesso. I funerali dell’ex protagonista di Quello che il calcio verranno celebrati nella giornata di lunedì 7 agosto alle ore 11:00.

Come già anticipato, Idris ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione alla trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio, dal momento che era un grande tifoso della Juventus.

Morte Idris Sanneh, Fabio Fazio e Simona Ventura ricordano il giornalista: le parole dell’addio

Sono stati molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che in queste ultime ore hanno voluto rivolgere l’ultimo saluto al noto giornalista e personaggio televisivo. Tra le tante parole scritte, non sono passate inosservate quelle di Fabio Fazio che ha voluto rivolgere l’ultimo saluto a Idris in questo modo:

Caro Idris, quanti ricordi e quante risate. Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo.

Anche Simona Ventura ha condiviso sui social le parole dell’ultimo addio al noto giornalista e personaggio televisivo: