Simona Ventura lancia una frecciatina a Barbara D’Urso: le parole della conduttrice non sono passate inosservate

Nel corso delle ultime ore il nome di Simona Ventura è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? In seguito alla sua partecipazione al Festival della tv, la conduttrice ha spese delle parole nei confronti di Barbara D’Urso che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Ospite del Festival della Tv, Simona Ventura ha parlato dell’addio di Fabio Fazio alla Rai oltre che delle sue esperienze lavorative in casa Mediaset. Ricordiamo che la conduttrice è stata alla conduzione di Temptation Island e Selfie, oltre che essere ospite di trasmissioni come il Maurizio Costanzo Show e Verissimo.

Durante l’intervista che la conduttrice ha rilasciato al Festival della Tv, qualcuno ha preso la palla al balzo e ha chiesto a Simona Ventura, in maniera ironica, come mai non è mai stata ospite del programmi di Barbara D’Urso. A riguardo, la conduttrice ha risposto con queste parole:

Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri.

Inutile dire che le parole di Simona Ventura non sono passate inosservate e sono state riprese dai principali giornali di cronaca rosa. In molti, infatti, hanno visto nel discorso della conduttrice una vera e propria frecciatina lanciata nei confronti della sua collega. Al momento Barbara D’Urso è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere a quanto rilasciato da Simona Ventura. Sono molti coloro i quali sostengono che tra le due conduttrice non scorra buon sangue e ci sia una certa antipatia.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Carmelita si esporrà in merito alle parole che Simona Ventura ha rilasciato al Festival della Tv.