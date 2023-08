Lutto nel mondo della tv: è morto Alessandro Alessandro, il pianista del Maurizio Costanzo Show

In queste ultime ore un vero e proprio lutto ha colpito il mondo dello spettacolo italiano. Nel corso della giornata di domenica 6 agosto è stata infatti annunciata la prematura scomparsa di Alessandro Alessandro, storico pianista del Maurizio Costanzo Show e di Agenzia Matrimoniale. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Un vero e proprio lutto quello che ha colpito in queste ore il mondo del piccolo schermo italiano a causa della prematura scomparsa di Alessandro Alessandro. Il musicista era diventato noto al mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione ai programmi quali Agenzia Matrimoniale e Maurizio Costanzo Show, dove ha lavorato al fianco di Marta Flavi e di Maurizio Costanzo.

Il noto musicista da due anni stava combattendo contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Alessandro Alessandro, per gli amici Sandro, lascia la moglie Cristina Guerra, nota giornalista del TG1 da cui ha avuto tre figli gemelli: Luca, Gabriele e Carlo.

Sono stati molti coloro che in queste ultime ore hanno voluto rivolgere l’ultimo saluto al pianista del Maurizio Costanzo Show. Tra i tanti messaggi scritti non è passato inosservato quello di Marta Flavi che ha dedicato ad Alessandro Alessandro queste parole:

Proprio adesso ho saputo che Alessandro non c’è più. Amico mio ti ho voluto molto bene e tu ne hai voluto a me. Temevo questa notizia ed è arrivata. Hai lottato come un guerriero e sei stato fortissimo. Hai sempre dato a noi tutti il tuo sorriso è la tua positività. Mi mancherai moltissimo, le nostre telefonate quotidiane le tue battute le risate. Riposa in pace tesoro.