Morte Maurizio Costanzo e la piccola polemica nata sui social per la foto pubblicata dalla sua ex moglie Marta Flavi

Una nuova polemica è nata in queste ultime ore, dopo la scomparsa improvvisa del conduttore e giornalista Maurizio Costanzo. La sua ex moglie Marta Flavi ha pubblicato una foto sui social, che li ritraeva insieme nel giorno del loro matrimonio.

Tuttavia, in tanti hanno commentato quello scatto polemizzando il fatto che in realtà era una foto molto vecchia e che ora lui aveva una nuova moglie, che sta con lui da circa 30 anni.

Maurizio Costanzo ha perso la vita all’improvviso all’età di 84 anni. Era ricoverato in una clinica di Roma, per un intervento che doveva essere semplice. Tuttavia, nei giorni successivi, ha avuto diverse complicazioni.

Nella giornata del 24 febbraio si è spento per sempre, lasciando nello sconforto la moglie e tutti i suoi familiari. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato una cosa del genere.

Da quel momento sono davvero tante le persone del mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordarlo con un post sui social. Tra questi, appunto, anche l’ex moglie Marta Flavi ha voluto salutarlo per sempre con un messaggio.

Ha pubblicato una foto del loro matrimonio, con una frase. Sotto questo post in tanti hanno commentato, affermando che quell’immagine era inopportuna, visto che il conduttore era sposato da ormai 30 anni con Maria De Filippi.

La storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

La storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è nata negli anni 90. Dopo pochi anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi il 10 agosto del 1995.

Nel 2002 hanno voluto adottare il figlio Gabriele. Nonostante gli anni, Maurizio e Maria si sono sempre mostrati legati da un grande affetto e da una grande stima l’uno per l’altra.

Il conduttore, infatti, in diverse interviste ha sempre detto di aver trovato in Maria la donna che gli avrebbe tenuto la mano nei suoi ultimi istanti di vita. La moglie dal canto suo, ha sempre detto di non sapere se sarebbe stata in grado di farlo, poiché non voleva avere come ultimo ricordo di lui, quell’intreccio di mani.