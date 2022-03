Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo nelle ultime ore. Il famoso attore di teatro e di cinema Peter Bowles è morto all’età di 85 anni, a causa di un cancro che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ha lasciato la moglie Sue ed anche 3 figli.

Una notizia che si è diffusa molto velocemente e sono tanti i personaggi di fama internazionale che stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio sui social, per omaggiare la sua carriera.

Peter Bowles è nato nel 1936. Sin da quando era solamente un ragazzo ha sempre avuto una grande passione per la recitazione. Infatti è riuscito a vincere una borsa di studio per la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art.

Dopo l’arrivo del suo diploma, ha iniziato a lavorare come attore ed è riuscito ad ottenere dei ruoli di grande successo. Uno dei primi film che ha girato nel 1966 era Blow-Up diretto da Michelangelo Antonini.

Inoltre, negli ultimi tempi aveva preso anche parte alla serie televisiva andata in onda su Sky, Victoria. Interpretando il ruolo del Duca di Wellington e con lui c’era anche la famosa attrice Jenna Coleman.

L’artista grazie a tutti questi lavori, aveva ottenuto una certa fama. Però è stato proprio lui a scegliere di allontanarsi dalle scene, per riuscire a combattere la battaglia contro il cancro, che non è riuscito a vincere. L’agenzia stampa P.A., ha informato tutti della straziante perdita.

L’attore Peter Bowles è purtroppo morto all’età di 85 anni a causa di un cancro. Ha lavorato costantemente sul palcoscenico e sullo schermo.

Grazie ai suoi molteplici ruoli è diventato un nome molto familiare in Tv. Ha girato diversi film come To The Manor Born, Only When I Laugh, The Bounder e Lytton’s Diary, che ha ideato lui stesso.